Den 24 mars är det premiär för My Kind of Country, en ny musiktävling i åtta avsnitt på Apple TV Plus.

Som namnet antyder ligger fokus på countrymusik och de tävlande samlas i Nashville, Tennessee där de får råd och tips av talangscouterna Jimmie Allen, Mickey Guyton and Orville Peck.

Så här ser trailern ut:

De 12 artisterna som deltar i den första säsongen kommer från USA, Sydafrika och Indien. Blir det fler säsonger så småningom kan det kanske bli aktuellt med artister från vår del av världen.

Det vinnande bidraget kommer lyftas fram på Apple Music, vilket kan vara startskottet på en framgångsrik karriär.