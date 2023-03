Under natten hölls årets Oscarsgala i Los Angeles. Everything Everywhere All at Once var den stora vinnaren med priserna för bästa film, bästa regi, bästa kvinnliga huvudroll, bästa kvinnliga biroll, bästa manliga biroll, bästa originalmanus samt bästa redigering.

Första världskriget-skildringen All Quiet on the Western Front plockade hem fyra priser, och favoriter som Brendan Fraser i the Whale (bästa manliga huvudroll) och Guillermo del Toro's Pinocchio (bästa animerade långfilm) vann sina respektive kategorier.

Förra året hade Apple ett gäng nomineringar och vann bland annat priset för bästa film för Coda, men i år hade företagets streamingtjänst bara två nomineringar. Brian Tyree Henry var nominerad för bästa manliga biroll i Causeway, men slogs av Ke huy Quan (Everything Everywhere All at Once).

The Boy, the Mole the Fox and the Horse vann däremot i sin kategori, bästa animerade kortfilm, där den bland annat tävlade mot The Flying Sailor och My Year of Dicks.