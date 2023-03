Den 14 april är det premiär för The Last Thing He Told Me, en ny miniserie i sju delar på Apple TV Plus.

Serien baseras på en bästsäljande roman av Laura Dave och handlar om en kvinna som försöker lösa mysteriet med sin makes försvinnande.

Så här ser trailern ut:

I de ledande rollerna ser vi Jennifer Garner, Nikolaj Coster-Waldau, Angourie Rice, Aisha Tyler, Augusto Aguilera, Geoff Stults och John Harlan Kim.

Bakom The Last Thing He Told Me står Hello Sunshine, ett produktionsbolag som grundades av Reese Witherspoon och Seth Rodsky för sju år sedan och vars största succé är Big Little Lies på HBO.