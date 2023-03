Enligt Cabel Sasser, en av medgrundarna bakom spelutgivaren Panic Inc, så nekade Apple det populära spelet Untitled Goose Game från att finnas tillgängligt på Mac App Store två gånger.

Den första gången ska spelet nekats på grund av att Apples granskare trodde att spelaren inte kunde hoppa över förtexterna. Något som är möjligt. Andra gången spelet granskades var det "något annat" som gjorde att det inte fick vara på Mac App Store. Till följd ska utvecklaren House House inte brytt sig om att skicka in spelet en tredje gång för granskning skriver Cabel Sasser.

I Untitled Goose Game spelar du som en gås som bestämmer sig för att göra livet surt för invånarna i en pittoresk by. Spelet släpptes ursprungligen under 2019 till Mac OS (via Steam och Epic Games Store), Windows och Nintendo Switch. Det finns nu även till Playstation 4 och Xbox One.