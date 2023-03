Mobile World Congress hölls förra veckan, och för dig som Apple-fan fanns det en hel drös nyheter du förmodligen missade. MWC är i stort sett en Android-mässa, men det finns ändå några släpp och annonseringar som är intressanta för Iphone-användare. Vi har valt ut fem saker från MWC varje Apple-fan måste känna till:

Reality Pro ändrar redan ar

En av mässans största överraskningar skedde redan första dagen. Android tillverkaren Xiaomi visade upp ett par smarta ar-glasögon som styrs med handgester, skärmar i nivå med retina, och en helt trådlös design. Det låter verkligen som Apples ryktade Reality Pro ar-headset. Designen må inte falla alla i smaken, och det rör sig fortfarande bara om en prototyp, men det märks tydligt att att Apples headset redan påverkad ar-marknaden, och det har inte ens släppts än.

Foto: Xiaomi

Magsafe kommer att bli ännu bättre

Under CES meddelades det att den nya qi2-standarden skulle baseras på Apples “magnetiska kraftprofil”. Nu under MWC visade Wireless Power Consortium upp sina första magnetiska qi2-laddare till Androidmobiler, och de är väldigt lika Magsafe. Så pass lika att de kommer att fungera med Iphone. Med tanke på att Apple låtit Magsafe hamna i skymundan de senaste två åren finns det nu kanske en chans att vi får riktigt bra tredjeparts tillbehör.

Apple dumpar Qualcomm

Det är svårt att hitta en Iphone på mässgolvet under MWC, men det betyder inte att folket inte pratar om dem. Qualcomms vd Cristiano Amon var en som hade mycket att säga, särskilt om modemet de tillverkar för Iphones: ”Vi gör inga planer för 2024, mitt antagande är att vi inte kommer försörja Apple med några modem under 2024, men det är deras beslut att fatta.” Det verkar alltså som att Iphone 15 kommer att bli den sista att använda Qualcomms modem, samma 5g-modem som Android telefoner haft i många år nu. För användarna betyder det här nog inte mycket, men det är ännu en bit av Iphone som Apple har full kontroll över.

”Ingenting” utmanar Iphone

En av de hetaste Androidmobilerna 2022 var Nothing Phone, med sin unikt upplysta baksida, rediga specifikationer, och aggressiva prissättning. Enda nackdelen var att den inte släpptes i USA. Vd Carl Pei avslöjade under MWC att Nothing Phone 2 kommer att lanseras i år, och kommer även att släppas i Amerika. Pei har tidigare talat mycket om att vilja utmana Apples dominans, och nu kommer alltså Iphone 15 ha mer konkurrens på sin hemmamarknad, inte för att det kommer att betyda mycket.

Foto: Foundry

I-sim är nya e-sim

Apple överraskade oss förra året genom att endast släppa Iphone 14 med esim i USA. Efter initial växtvärk har det nu visat sig att det var toppen för alla, det gick så bra att Androidmobiler har börjat följa trenden. Nu finns nästa generations sim här, i-sim. Qualcomm visade upp en modifierad version av sitt Snapdragon 8 Gen 2 chipset, som används i de lyxigaste Androidmobilerna, med ett sim integrerat rätt i chippet, något som gör det hela ännu mindre och strömsnålt än e-sim. Vi har inte hört några rykten om att Apple tänkte använda i-sim i sina nya A17 chipp, men det är helt klart den typen av teknisk utveckling som Apple vill vara med på.

Översatt och bearbetad av Kristian Kask

