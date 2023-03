Vilka Iphone-färger är mest populära? Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) har undersökt (via 9 to 5 Mac) köpvanorna bland amerikanska Iphone-kunder under julkvartalet 2022, och firman skriver att ett av resultaten förvånar.

Det visar sig nämligen att den i särklass populäraste färgen på Iphone 14 Pro och Pro Max är lila. Hela 42 procent av amerikanska kunder valde den färgen, mot 24 procent för guld, 23 procent för rymdgrå och enbart 11 procent för silver. CIRP skriver att det förvånande med lilas popularitet är att konsumenter behåller sina telefoner allt längre, och att de därför kunde förväntas göra mer konservativa färgval.

Lila var ett mindre populärt val för Iphone 14 och 14 Plus – 22 procent, mot 27 procent för blå, 26 procent för rymdgrå, 14 procent för röd och 12 procent för silver.

Iphone SE-försäljningen domineras fullständigt av rymdgrå med 62 procent, mot 23 procent för röd och 15 procent för silver. Iphone 12 har liknande siffror, med 56 procent rymdgrå och 22 procent vardera för lila och blå.

Iphone 13 och 13 Mini slutligen hade 38 procent rymdgrå, 23 procent vardera för blå och rosa, 13 procent silver och 5 procent röd.

Färgpreferenserna kan så klart se väldigt annorlunda ut i andra länder som Sverige.