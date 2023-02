Apple har nu släppt första säsongen av The Reluctant Traveler på Apple TV Plus, det andra reseprogrammet på streamingtjänsten efter The Long Way Up med Ewan McGregor. För ovanlighets skull på Apple TV Plus har hela säsongen om åtta avsnitt släppts på en gång så du kan vräka i dig allt på en sittning om du vill.

I serien får tittaren följa skådespelaren Eugene Levy, känd från bland annat American Pie-filmerna, 80-talsklassikerna Splash och National Lampoon's Vacation, och senast från Schitt's Creek. Han porträtteras som en motvillig resenär som helst skulle stanna hemma och mysa i soffan, men ger sig iväg till olika mer eller mindre exotiska destinationer.

Först ut är Finland, där han provar isfiske och bor i trädkoja-hotell i Rovaniemi. Därefter följer Costa Rica, Venedig, Utah, Maldiverna, Kruger-nationalparken i Sydafrika, Lissabon och i sista avsnittet Tokyo.