Apples produkt- och marknadsföringschef Xander Soren har nu lämnat företaget efter över 20 år, rapporterar 9 to 5 Mac. Xander Soren började på Apple 2001 och ska slutat i november 2022 enligt uppgifter till sajten.

Xander Soren har själv beskrivit sig som en av medskaparna till musikprogrammet Garageband som släpptes 2004. Programmet utvecklades under ledning av Gerhard Lengeling som började på Apple efter att företaget köpte upp ljudföretaget Emagic.

Under sina år på Apple hade Xander Soren flera olika positioner, varav den senaste var "Director of Product Marketing for Pro Apps". Förutom Garageband har han även jobbat på Ipod, Ilife, Itunes, Logic Pro, Röstmeddelanden och var med och producerade de första ringsignalerna till Iphone.