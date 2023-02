Samsungs nya telefon är här och den är redan en av årets bästa telefoner. Tillsammans med en 200 megapixel huvudkamera, 100x zoom och en gigantisk 6,8-tumsskärm har Galaxy S23 Ultra också en Snapdragon 8 Gen 2 som har en högre klockad cpu (3,36 GHz jämfört med 3,2 GHz) och en gpu som spinner i 719 MHz jämfört med standardchippets 680MHz, samt 12 gigabyte arbetsminne. Det betyder att det borde vara den snabbaste Android-telefonen någonsin.

Test: Galaxy S23 Ultra – tungviktare med mycket av det mesta

Men det betyder inte att det är den snabbaste telefonen någonsin. Apples chipp har historiskt hanterat med lätthet det mesta Snapdragon åstadkommit, men med en relativt liten ”speed bump” från A15 till A16 verkade det möjligt, till och med troligt, att Qualcomm äntligen skulle komma ikapp Apples nya Iphone.

Not quite, my dear Watson. I testresultat får Galaxy S23 Ultra se sig ordentligt slagen av A16 i Iphone 14 Pro och A15 i Iphone 13 Pro, den kan inte ens hålla jämna steg med Iphone 12:s A14 i Geekbenchs singel core-test. S23 klarar sig bättre i testerna med fler kärnor, men trots fler kärnor och arbetsminne slår den knappt fjolårets chipp.

Snapdragon 8 Gen 2 har en 8-kärnig cpu medan A16 har en 6-kärnig design. På grafiksidan använder Apple en 5-kärnig gpu medan Snapdragon har en Adreno 740 gpu. Som du kan se i Wild Life benchmark ovan, lyser S23 Ultra verkligen när det gäller grafik, och är faktiskt bättre än A16 i 3D Marks Wild Life Extreme Unlimited-test, vilket innebär mumma för spelare.

Den visar också hur Qualcomm har prioriterat grafikförbättringar med Gen 2-chippet. I samma test med Snapdragon 8 Gen 1-chippet fick den i Wild Life Extreme Unlimited 2 577 poäng, vilket innebär att Gen 2-chippet är mer än 40 procent snabbare. Samtidigt var A16 en mindre uppgradering, som var ungefär 10 procent snabbare än A15. Medan Apple har gjort stora framsteg med grafikprocessorerna i sina Max- och Ultra Mac-chips, har Iphone-grafiken varit snudd på stillastående.

Men när det gäller vardagsprestanda är S23 fortfarande efter Iphone – ett gap som sannolikt kommer att växa i år. Medan läckta Snapdragon 8 Gen 3-benchmarks visar poäng på 1 930 (enkärnig) och 6 236 (multikärnig), som båda slår A16, kommer Apple sannolikt att ta ett enormt prestandasprång med sitt 3nm A17-chipp, när det lanseras i Iphone 15. Men S24 Ultra-användare kommer åtminstone att ha en telefon som slår Iphone 13.

Översatt och bearbetad av Petter Ahrnstedt