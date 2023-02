Andra generationens Homepod har bara funnits på hyllorna i någon vecka, men många shoppare kan tro att den har funnits längre än så. Även om Apples ursprungliga fullstora Homepod slutade att tillverkas 2019, samt det lilla faktumet att den aldrig såldes i Sverige, är den nya modellen nästan identisk med den gamla modellen.

Läs också:

Homepod i test – en riktig håll käften-högtalare!

Homepod Mini – liten högtalare med stort ljud

Med detta i åtanke satte vi de två modellerna mot varandra i ett blindljudtest. Högtalarna sattes upp tätt intill varandra i samma rum och recensenten (jag) och en assisterande recensent (min fru) streamade en spellista med diverse spår till varje högtalare. För att det skulle gå rätt till blandade hon musiken och jag fick inte veta vilken högtalare som spelade förrän jag hade avkunnat min dom.

Efter ett första test kunde jag i allmänhet enkelt skilja de två högtalarna från varandra. Det kan tyckas absurt – självklart torde den andra generationen vara bättre än den första. Men baserat på den minimala designen och specifikationerna mellan de två modellerna var det inte klart varifrån ljudförbättringarna skulle komma, och till och med Apples entusiastiska lansering lyckades inte leverera många konkreta uppgraderingar.

Resultatet blev överraskande. Den nya Homepod lät inte alltid bättre i mina öron, även om den definitivt levererade ett annat ljud. Vissa genrer lät klart bättre på den nya modellen, medan andra, speciellt sådana med en dominerande baskomponent, lät bättre på första generationens Homepod.

Den ursprungliga Homepod kritiserades för sin överdrivna bas, men den hjälper till att skapa ett fylligare ljud på vissa spår.

Låt spelen börja!

Låt: ”Horse and I” av Bat for Lashes

Vinnande högtalare: 2:a generationens Homepod

Omdöme: Rikt och uppslukande, placerade mig precis där i inspelningsstudion. Nya Homepod sopade mattan med original Homepod här. Jag hade aldrig varit missnöjd med den gamla modellen, men i jämförelse med dess efterföljare lät den något plattare. Objektivt sett låter inte original-Homepod platt, det blir bara så bredvid sitt nya syskon.

Låt: ”The Great Gig in the Sky” av Pink Floyd

Vinnande högtalare: 2:a generationens Homepod

Omdöme: Återigen, och den här gången utan tvekan, föredrog jag Homepod 2 (jag gissade också korrekt vilken som var Homepod 2, baserat på resultaten från det första testet.) Det är helt enkelt mer ljud: det omslöt och drog in mig i musiken. Jag tyckte att jag hörde detaljer som jag missade de första 20 gångerna jag hade hört spåret. Tummen upp för den nya modellen.

Låt: ”Supernature” av Cerrone

Vinnande högtalare: 1:a generationens Homepod

Omdöme: På det här elektrospåret röstade jag bestämt på den ursprungliga Homepod. Basen var hård och kraftfull och lät fantastisk genom den gamla modellen. Som jämförelse är nya Homepod mer cool med basen, som om den är orolig för att överväldiga lyssnaren. För vissa är det goda nyheter, eftersom den ursprungliga Homepod bedömdes vara just mycket bastung, men för mig var det en del av dess charm.

Låt: ”Prelude & Fugue 03 in C#” av J.S. Bach, framförd av Glen Gould

Vinnande högtalare: 2:a generationens Homepod

Omdöme: Den första högtalaren bjöd på fantastiska detaljer och ett tilltalande, balanserat ljud, medan den andra var tunnare och plattare. Det visade sig att detta var ytterligare en röst för nya Homepod. 3-1 till den nya modellen.

Låt: ”Emerge” av Fischerspooner

Vinnande högtalare: 1:a generationens Homepod

Omdöme: Det tar en stund för den här låten att komma igång, men när basen väl slår in finns det ingen jämförelse mellan de två högtalarna – och efter att ha lärt mig av det tidigare Cerrone-spåret kunde jag gissa vilken som var vilken. Visst, den ursprungliga Homepod levererar märkbart tyngre och mer kraftfull bas. Vinnaren är original Homepod.

Låt: ”Locomotion” av John Coltrane

Vinnande högtalare: 1:a generationens Homepod

Omdöme: Det här jazzspåret testar högtalarnas förmågor över hela spektrumet, men den tyngre basen i originalmodellen visar sig vara nyckeln. Med mer botten levererar den ursprungliga Homepod ett bredare och djupare ljud, som jag föredrog. Det finns dock mer detaljer i de högre registren i den nya Homepod.

Slutsats: Hur mycket bas vill du ha?

Det blir oavgjort, 3-3, med preferenser som varierar beroende på genre. Om det är klassiskt, pop, rock och jazz föredrar jag andra generationens Homepod med dess rikare och mer detaljerade ljud. Är det emd/elektro och bastung jazz vinner den ursprungliga Homepod. För de flesta av oss kommer den nya modellen att låta bättre. Det här är en fråga om personal smak; vissa kanske föredrar den nya högtalarens lättare touch i basregistret, även när just basen ska vara i centrum.

Först verkade det som att Apple inte hade förändrat mycket i Homepods externa design och interna layout, men då bedrar du dig. Det finns märkbara förbättringar och den nya modellen är en värdig (om än lättare på basen) efterföljare till vad som redan var en utmärkt högtalare.

Översatt och bearbetad av Petter Ahrnstedt