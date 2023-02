Apple har rekryterat Carol Surface till en ny roll i företagsledningen som personaldirektör, ”Chief People Officer”, rapporterar Bloomberg. Hon kommer från samma roll på medicintekniktillverkaren Medtronic där hon jobbade i tio år och dessförinnan Best Buy och Pepsico. Hon börjar på Apple i mars.

Idag har Apple ingen separat post för personaldirektör. Deirdre O'Brien, som jobbat på Apple i 30 år, är direktör med ansvar för både personal och Apples butiksverksamhet. Från mars kommer hon fokusera på det senare. Hon fick posten ”VP of People” 2017 efter att tidigare ha varit ”VP of worldwide sales and operations”.

Carol Surface blir den enda i Apples översta ledning som har avlagt doktorsexamen – hon doktorerade i industri- och organisationspsykologi vid Central Michigan University.