Skidsäsongen råder och det märks inte minst på antalet falska nödsamtal till räddningstjänsten som orsakas av Iphone 14:s kraschdetektering. Funktionen som egentligen är till för att hjälpa folk vid bilkrascher kan nämligen aktiveras av misstag vid skidåkning.

The New York Times rapporterar, via Macrumors, att i Summit County i Colorado, USA, som har flera skidorter, så kan hela dagar gå till att larmoperatörer behöver hantera kraschnotifikationer. Larmmängden ska dubblats jämfört med året tidigare och risken är att de falska nödsamtalen kommer i vägen för en verklig nödsituation.

Apple ska skickat fyra representanter till Summit Countys larmoperatörer för att studeras deras arbete under en dag. I en intervju med The New York Times säger en talesperson för Apple är företaget är "medvetet om att i vissa specifika scenarion kan dessa funktioner ha aktiverat räddningstjänsten när en användare inte upplevde en allvarlig bilkrasch eller hårt fall."

Talespersonen säger också att Apple optimerade kraschdetekteringen i IOS 16.1.2 och Watch OS 9.2 under 2022 för att minska antalet falska larm och att funktionen hjälpt till att rädda flera liv.

