En av de negativa nyheterna i Macbook Air och Macbook Pro 13 tum med M2-chippet är att lagringen är mycket långsammare i basmodellerna med 256 gigabyte än modeller med 512 gigabyte eller mer.

Samma problem har nu visat sig även gälla Mac Mini med M2 och Macbook Pro 14 och 16 tum med M2 Pro. Tidiga isärplockningar av datorerna visar hälften så många nand-chipp som tidigare: Ett ensamt i Mac Mini och två istället för fyra i Macbook Pro.

I Macbook Air har modellen med 256 gigabyte runt 1 600 megabyte per sekund läs- och skrivhastighet medan modeller med mer har runt 3 000. Mac Mini med M2 lär hamna på ungefär samma.

9 to 5 Mac har testat hastigheten i basmodellen av Macbook Pro med M2 Pro som får runt 3 000 megabyte per sekund, jämfört med den gamla basmodellen av Macbook Pro med M1 Pro som ligger runt 5 000 och 4 000 megabyte per sekund för läs- respektive skrivhastighet.