Apple TV Plus har nu släppt en ny reklamfilm med skådespelaren Timothée Chalamet, känd för filmer som Call Me By Your Name och Dune.

Reklamfilmen börjar med att Timothée Chalamet sitter och tittar på Apple TV Plus-filmen Coda, som vann Oscar för bästa film 2022, när ett sting av otillräcklighet börjar smyga sig på.

Därpå syns en allt mer upprörd Chalamet bläddra igenom Apple TV Plus-utbudet och alla sina kollegors olika tv-serier och filmer och frågar sig varför han inte är med.

Sedan tidigare har Apple släppt en liknande reklamfilm med Mad Men-skådespelaren Jon Hamm.

Det finns just nu inga uppgifter om att Apple TV Plus har någon tv-serie eller film planerad med Timothée Chalamet.

