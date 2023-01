Testad produkt: Irig HD 2

Pris: 1 099 kronor hos Amazon

Irig är en enkel och bra lösning för dig som vill börja spela in musik.

Betyg 4 av 5 Omdöme Irig HD 2 gör krångliga saker enkelt. Vill du spela in musik via Garageband finns det få gränssnitt som är så enkelt som Irig. Det är plug and play, inga installation av mjukvara krävs, allt du behöver är en ledig usb-c-port. Positivt Enkel att använda

Lirar ihop med Garageband

Bra pris

Du får med sladdar för dator och Iphone Negativt Funkar inte med Logic Pro

När jag packar upp Irig HD 2 påminner den mest om en förvuxen usb-pinne. Om inte minnet sviker mig var usb-minnen så här stora i början av 2000-talet. Men minnenas väg och ålderns höst lämnar vi därhän och fokuserar istället på musikskapande.

Alla som har ägt en Mac vet att det är en formidabel maskin att spela in musik med. Den har lägre lagg än en pc och stöd för mängder av ljudkort. Dessutom levereras varje Mac med programmet Garageband, ett inspelningsprogram för nybörjare som dessutom har en del funktioner som matchar program som Logic Pro eller Pro Tools, professionella program som kostar tusentals kronor.

Kruxet är att få in musiken i din Mac. Visst, tekniskt sett kan du spela in allt via mikrofonen på din dator och använda alla loopar som finns. Det har gjorts tidigare. Jo, Sophia Somajo använde enbart Garagebands loopar och mikrofonen på datorn för att spela in sin skiva Stockholm Calling.

Men du vill ju spela in spår med gitarr och bas.

*Ridån åker upp och i strålkastarskenet står en Irig HD2*

Irig HD 2 är superenkel att använda. Plugga in din i din dator via usb-c, och starta Garageband för att spela in. Svårare än så är det inte. Inga drivrutiner behövs. I det lilla ljudkortet sitter en 24-bitars a/d-omvandlare med 96 kHz samplingsfrekvens, som ger en riktigt bra digital signal fri från störningar.

Foto: Petter Ahrnstedt Irig låter dig koppla in olika typer av instrument.

Dessutom får du med alla möjliga typer av kabel. Vill du koppla in den i datorn? Inga problem, här är sladden. Åhå, du vill koppla den till din Iphone? Inga problem, här lightning-kabeln du behöver.

Irig skickar gitarrens signal direkt till Garageband, där du kan välja mellan olika förstärkare, effekter med mera. Irig har en ingång för en 1/4-plugg samt port för 3,5 millimeters hörlurskontakt. En obalanserad ”Amp Out”-port finns, som du kan använda för att skicka gitarrsignalen till en extern förstärkare.

Foto: Petter Ahrnstedt Det är mycket enkelt att ställa in inspelningsstyrkan.

En annan knapp reglerar inställningen ”FX”, som skickar din bearbetade signal, eller ljudet som kommer ut från din programvara/app till en extern enhet. Detta är perfekt när du vill använda din Ipad eller laptop som pedalbord.

Inställningen ”Thru” skickar gitarrens signal direkt till uttaget, så att du kan använda en racktuner eller pedalboard när du spelar live.

I Garageband kan du välja olika förstärkare och effekter när du använder Irig HD 2.

En oväntad funktion är att du kan använda Irig HD 2 för att koppla in ett par trådade hörlurar till din Iphone. Och det låter riktigt bra!

Ett program vi hade problem med var Logic Pro. Av någon anledning laggade signalen, trots försök att ändra sample rate och andra inställningar. Men det gick inte att åtgärda problemet.

När du köper Irig HD 2 får du erbjudande om att ladda ned programmet Amplitude gratis. Jag testade och kan bara råda er att strunta i det, de flesta funktioner och ljud i programmet är låsta, såvida du inte betalar. Dessutom krävdes en lång och krånglig registreringsprocess. Garageband, som är gratis för Mac/Iphone är långt mer komplett och bättre.

Det mesta är låst i Amplitude. Garageband är gratis och bättre.

Bortsett från detta är Irig HD 2 en riktigt bra liten pryl för dig som vill börja spela in musik! Inspelningarna låter alldeles utmärkt, utan skrap och andra missljud som kan förstöra upplevelsen.

Specifikationer

Tillverkare: Irig

Testad: Januari 2023

Inspelning: 24-bit/96kHz

Signal-brusförhållande: 94 dB

Anslutning: Usb a/c/lightning

Pris: 1 099 kronor hos Amazon