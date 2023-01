Captcha, som står för Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart, är ironiskt nog en av de mest irriterande teknikerna som någonsin uppfunnits för att hjälpa människor. De är till för att hindra botar och annat otyg som härjar på nätet. Captcha har spelat ut sin roll, eftersom de inte längre är en match för maskininlärningsalgoritmer. Ändå finns de kvar och har blivit svårare för oss människor att lösa. Bilderna är lågupplösta, suddiga och gärna diffusa – allt för att bekämpa botar.

Apple introducerade en funktion i IOS 16/Ipad OS 16 och Mac OS 13 Ventura som du kanske inte har sett ännu. Den heter automatisk verifiering, ett Apple-utvecklat system som istället skickar en verifiering till webbplatsen som använder captcha för att bekräfta att du är människa, som accepteras istället för att du ska klura ut vilka bilder som innehåller exempelvis palmer.

När du besöker en webbplats eller använder en app som kräver att du löser en captcha och som stöder automatisk verifiering, då kan utvecklaren fråga din enhet via webbläsaren att producera en verifiering som svar. Apple använder då en av sina servrar för att verifiera att du är inloggad på ett Apple id-konto och returnerar en verifiering till den begärda webbservern eller appen. Apple säger att de inte samlar information om vilken app du använder eller webbplats du besöker. Parten som tar emot verifieringen får inte ditt Apple-id eller annan identifieringsinformation – den vet bara att Apple garanterar dig på ett verifierbart sätt.

Så här ser du till att funktionen är aktiverad

I IOS och Ipad OS 16 öppnar du appen Inställningar, och trycker på din Apple id-profil högst upp. Klicka sedan på Lösenord och säkerhet. Längst ned finns inställningen för automatisk verifiering som du kan slå på eller av.

I Mac OS Ventura öppnar du Systeminställningar och klickar på ditt Apple-id i den övre vänstra kolumnen. Välj Lösenord och säkerhet i huvudsektionen, skrolla sedan ned till Automatisk verifiering och se till att den är aktiverad.

Det finns inget sätt att veta vilka webbplatser eller appar som har stöd för funktionen. Det finns inte heller utvecklare eller företag som gått ut med att de stöder funktioner. Men genom att ha den aktiverad kanske du märker med tiden att du slipper lösa irriterande captcha med mer eller mindre identifierbara, lågupplösta bilder.