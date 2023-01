Testad produkt: Rødes NT1 + AI-1 Studiokit

Pris: 3 390 kronor hos Amazon Sverige

När du vill spela in din egen podcast eller spela in musik på datorn behöver du i bästa fall en extern mikrofon, men vad många glömmer är att det blir mycket bättre med ett externt ljudkort. Vi har testat Rødes NT1 + AI-1 Studiokit, ett paket som innehåller såväl mikrofon som ljudkort.

Betyg 4,5 av 5 Omdöme Det här är ett startkit för dig som vill börja podda, livestreama eller spela in musik på din Mac. Det är superenkelt att komma igång, allt är plug and play och bara fungerar. Ljudkortet fungerar alldeles utmärkt för Garageband och Logic eller andra daw-program Positivt Enkelt att använda

Bra kvalitet för pengarna

Plug and play Negativt Endast en ingång för mik eller instrument

Den drar åt sig smuts

När vi packar upp paketet hittar vi en kondensatormikrofon, ett ljudkort i form av en liten svart plastlåda och en sladd. När vi lyfter på plasten hittar vi en lång xlr-kabel, vilket direkt ger ett plus i kanten.

Varför då, kanske ni undrar. Jo, en xlr-kabel är betydligt mindre känslig för störningar och har ett bättre signal/brusförhållande i signalen och ljud.

Själva installationen är busenkel. Koppla in ljudkortet via usb och det är klart. I varje fall om du använder en Mac. När du ska använda Røde som inmatningskälla behöver du dock gå in i Inställningar och andra källa under Ljud. Men det är busenkelt.

Kombijack för mic och gitarr

Ljudkortet har ett Neutrik kombi-jack, som du kan ansluta såväl xlr som 6,3-millimeterskontakter till, dock inte samtidigt. Det finns även en hörlursingång som också kräver en större kontakt. Om dina hörlurar bara har 3,5-millimeters kontakt behöver du en adapter som kostar några tior. Genom att använda den inbyggda hörlursingången slipper du eventuellt lagg som kan uppstå när du spelar in exempelvis musik.

Foto: Petter Ahrnstedt Kombijack för xlr-kontakt.

Bredvid ingångarna sitter två rattar som även har knappfunktioner. Ett tryck på den ena slår av eller på fantominmatning till mikrofonen. Den andra aktiverar hörlursingången på ljudkortet (om du inte vill ansluta till datorns hörlursingång). Den vänstra ratten reglerar hur mycket gain du vill ha och den andra volymen i hörlurarna. Du behöver således inte ha examen i raketteknik för att använda kortet. Ljudkortet har 24 bitars upplösning och 44,1, 48, 88,2 och 96 kHz sample rate.

Foto: Petter Ahrnstedt Enkla kontroller gör att du snabbt kommer igång med att spela in.

På baksidan sitter en usb c-port samt två linjeutgångar om du vill ansluta ett par högtalare.

Foto: Petter Ahrnstedt Baksidan på ljudkortet.

Ska vi hitta något negativt att säga är det att ljudkortet suger åt sig smuts samt att det bara finns en ingång.

Mikrofonen är en bastant historia som snappar upp ljud i området 20Hz ~ 20kHz och har ett signal-brusförhållande på 90 dB, vilket placerar den i samma nivå som en cd-spelare, om någon kommer ihåg dem. Ju högre värde desto bättre. Det följer även med ett ställ med inbyggt filter som går att fästa i ett stativ. Mikrofonen ansluts till ljudkortet via xlr-ingången.

Superenkelt att komma igång

Utan att gå inte på alla tekniska specifikationer, ty det finns mängder av mer eller mindre begripliga siffror att nämna, är det enklare att prata om det faktiska resultatet och användandet.

Som jag redan har nämnt är det otroligt enkelt att komma i gång med det här paketet. Hur blir resultatet? Tja, ni kan lyssna på vårt senaste poddavsnitt, där jag just använder det är kitet, och jämför med ett tidigare där jag använder en usb-ansluten mikrofon och själva höra skillnaden. Den är påtagligt bättre med Røde.

Rode NT1 + AI-1 Studiokit fungerar också utmärkt för dig som vill spela in på datorn. Plugga in elgitarren i kombi-jacket och dra igång Garageband eller Logic. När programmet startas kommer du att se ett fönster där Røde är förvald. Sedan är det bara att spela in. Enkelt och roligt!

Foto: Petter Ahrnstedt

Vi jämförde inspelningen med Irig, modell enklare och från 2013 ska sägas, och det lät mycket bättre. Framför allt eliminerades mycket brus och störningar från gitarren när jag använde förstärkaren ”Big hair harmonics”.

Mycket teknik för pengarna

Prismässigt finns det inte mycket att säga heller. Du får ett bra paket till ett bra pris som gör att du kan börja skapa musik eller göra din egen podcast. Det är även perfekt för dig som vill livestreama på Twitch eller vad det nu kan vara.

Rode NT1 + AI-1 Studiokit är ett startkit för dig som vill ha bättre ljud, oavsett om det handlar om röst eller inspelad musik. Och det är även ett paket vi varmt kan rekommendera.

Specifikationer

Tillverkare: Røde

Testad: Januari 2023

Frekvensomfång: 20 Hz-20 kHz

Inspelning: 44,1, 48, 88,2 och 96 kHz, 24-bitar

Signal-brusförhållande: 90 dB

Mikrofonanslutning: Xlr

Anslutning: Usb a till usb-c

Storlek: 88 x 124 x 38 mm

