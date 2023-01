Nästa år räknar analytiker med en nedgång i Airpods-försäljningen, dels på grund av lägre efterfrågan än väntat på tredje generationen Airpods och dels på grund av att inga nya häftiga modeller väntas komma.

Men Jeff Pu, analytiker på Haitong Intl Tech Research påstår att företaget kan släppa en ny instegsmodell, prissatt under både nya Airpods och andra generationen som fortfarande säljs. I USA kostar dessa 169 respektive 129 dollar och priset skulle kunna hamna under 100 dollar, skriver 9 to 5 Mac.

Några uppgifter om vilka funktioner Apple skulle ta bort eller göra enklare framgår inte, och så länge en ensam analytiker är ensam källa tar vi uppgifterna med viss skepsis.