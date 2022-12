Den 24 februari är det premiär för The Reluctant Traveler, ett nytt reseprogram på Apple TV Plus.

I åtta avsnitt får vi följa den kände skådespelaren Eugene Levy på hans resor till Costa Rica, Finland, Italien, Japan, Maldiverna, Portugal, Sydafrika och USA.

Under resans gång får vi veta mer om den lokala kulturen och får tips om både sevärdheter och hotell.

Vill du se ett reseprogram på Apple TV Plus redan nu kan vi tipsa om Long Way Up där vi får följa Charley Boorman och skådespelaren Ewan McGregor på en tre månader lång motorcykeltur genom Latinamerika.