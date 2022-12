Intresset för sportdokumentärer har fått ett uppsving på sistone, inte minst med anledning av den hyllade Netflix-serien The Last Dance som handlar om Michael Jordans sista år i det stjärnspäckade basketlaget Chicago Bulls.

Nu står det klart att Super League: The War for Football får premiär på Apple TV Plus den 13 januari. I fyra delar får vi ta del av historien om hur ett antal europeiska topplag i fotboll försökte skapa en egen liga trots intensivt motstånd från Uefa.

Apple har även presenterat en dokumentär i två delar om Boris Becker, den tyske tennisstjärnan som nyligen släpptes fri från ett brittiskt fängelse efter att ha dömts till två och ett halvt års fängelse för att ha dolt tillgångar värda miljontals kronor. Dokumentären får premiär i april 2023.

Sedan tidigare kan du se en drös sportdokumentärer på Apple TV Plus, däribland Greatness Code, They Call Me Magic, The Long Game: Bigger Than Basketball, Make or Break och The Dynasty.