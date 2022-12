Analytikern Ross Young är specialiserad på skärmtekniker och har flera gånger under åren gett träffsäkra uppgifter om skärmarna i kommande Apple-produkter. Nu upprepar han tidigare uppgifter om att Apple planerar att släppa både en Macbook Air och Ipad Pro med oled-skärm under 2024, skriver 9 to 5 Mac.

Apple har enligt tidigare uppgifter en långsiktig plan att övergå till mikroled-tekniken, men den är fortfarande långt ifrån färdig att hamna i några produkter, och oled-tekniken har förbättrats de senaste åren på två punkter som tidigare gjorde det mindre troligt att den skulle anammas i framför allt Mac.

Dels har inbränningseffekten som tidigare var oleds stora nackdel blivit betydligt mindre allvarlig och smarta drivrutiner kan minimera risken även för statiska bildelement som Mac OS menyrad. Dels kan två lager slås ihop till en ”tandemskärm” för att ge högre maximal ljusstyrka och lägre strömförbrukning. Hög ljusstyrka är en av orsakerna att Apple använder miniled-tekniken i Macbook Pro och Ipad Pro.

I somras kom ett annat rykte om oled-skärmar från 2024, men det ryktet påstod att det är Ipad Pro och Macbook Pro som ska få dem, medan Ross Young alltså påstår att Macbook Air blir först bland Macarna.