Apple kommer inte längre förbjuda sina anställda från att prata om arbetstrakasserier och diskriminering, rapporterar Financial Times, via The Verge.

Beslutet ska kommit efter en fristående granskning av Apples sekretessavtal som röstades fram av Apples aktieägare.

Enligt Apple själva ska granskaren bara hittat delar i avtalet som kunde "tolkas som begränsningar av en persons förmåga att prata om sådana uppträdanden" och att detta skulle vara i ett begränsat antal situationer.

I vilket fall har Apple beslutat att ändra på dessa delar i avtalet och göra det tydligare så anställda förstår att de har tillåtelse att fritt prata om sina arbetsförhållanden, inklusive trakasserier och diskriminering.

