2022 började med… ingenting. Det skulle dröja ända fram till mars innan det släpptes en ny produkt. Men en och annan pressrelease damp ned, som att Apple firade ”hjärtmånaden” i USA. Något som Sverige gäspade sig förbi. Det är inte så att vi tycker det är en dålig idé att Apple uppmuntrar till fysisk aktivitet, men inte satte det våra hjärtan i brand.

Mars

Någon vecka innan den 8 mars skickade Apple ut inbjudningar till ett online-event som hette Peek Performance. Rykteskvarnarna växlade till over-drive, nu jäklar skulle Mac Pro lanseras.

Vilket den inte gjorde. Men ändå gjorde på något vis, fast med annat namn. Och form. Apple lanserade Mac Studio, som enklast beskrivs som några Mac Mini staplade på varandra. I den satt dock en ännu större nyhet, M1 Ultra. Genom att brygga två M1 Max med en teknik kallad Ultrafusion hade Apple, i brist på annat ord, lött ihop två chipp.

Apples M1-chip är onekligen imponerande kraftfulla och energisnåla.

Resultatet är ett monster-chipp med 114 miljarder transistorer, 20-kärnig processor, 64-kärnig grafikprocessor och en 32-kärniga Neural Engine. Mac Studio går för övrigt inte att uppgradera med mer minne om så skulle behövas.

Vi fick också Studio Display, en 27-tums skärm som begåvats med A13-processorn. Snabbt efter att den nått ut till konsument rasade klagomålen över att den inbyggda webbkameran höll Nokia 3210i-klass. Men en uppdatering löste problemet.

En ny Iphone SE och en grön Iphone dök också upp. Mer intressant var att Ipad Air fick en M1-propp och nya färger. Vi gillade den, men dissade de få lagringsalternativen som erbjöds.

Juni

WWDC gick som vanligt av stapeln juni, närmare bestämt den 6:e. Istället för ett live event fick vi se 3 546 videoklipp där Apple-chefer komparerade adjektiven till nya nivåer. Men vi fick också M2, en tjuvtitt på Mac OS Ventura och en helt ny designad Macbook Air med tidigare nämnda M2-chipp. En dator som vi för övrigt gillade skarpt, även om den var försedd med långsammare lagring än Macbook Air M1 – vi fick trots allt mer skärm.

14 juni

Någon vecka efter WWDC damp en pressrelease ned om att Macbook Pro 13 släpps. Även den med M2-chipp. Vi testade den och kunde till vår stora besvikelse se att den universellt illa omtyckta Touchbar fanns kvar, likt en hiskelig vårta på ett vackert ansikte. Hur illa omtyckt är den? Inte ens Apple nämnde den i sin pressrelease.

Macbook Pro 13! Med Touchbar…

Vi testade datorn och kunde bara konstatera att den var bra men samtidigt något av en axelryckning. Vad som var riktigt skumt var att Facetime-kameran inte uppdaterades i en pro-modell, medan kameran i Macbook Air M2 blev det…

Juli

Det enda av intresse som hände var att Macbook Air M2 släpptes i butik och sålde slut på nolltid.

September

Augusti kom och gick, men i september började det hända grejer. Visserligen väldigt förväntade grejer: nya Iphone 14.

Och visst blev det så. Vi var till och med på plats, men något direkt live-event blev det inte. Tim Apple…förlåt, Cook, klev upp på scen, hälsade alla välkomna och försvann till förmån för fler videoklipp där adjektiven komparerades till nya svindlade höjder.

Men nya telefoner blev det. Eller två nya och två semi-nya. Iphone 14 Pro-modellerna fick A16 Bionic, nya kameror och den ”dynamiska ön”. De fick också alltid på-skärmar som visade sig vara så mycket på att en uppdatering dök upp som försatte dem mer i Android-lik ”alltid på”-tillvaro.

Iphone 14 och 14 Plus fick förra årets pro-processor, A15, och fick nöja sig med trist ”alltid av”- skärm förutom när den ska ”vara på”-skärm. Och dyra var det också. Krig, inflation och komponentbrist är ingen bra kombo. Iphone var plötsligt dyrare än någonsin. Något som fick cirka 2 156 Mac-journalister att gå in i ”rage-mode” bakom tangentbordet medan de grät ut sin besvikelse online innan de bet ihop och beställde en ny telefon. Yep, same procedure as every year.

Nya Airpods Pro fick vi också. Och bra var de! Apples ljudingenjörer tweakade såväl ljud som brusreducering i en härlig kombination.

Klockor bidde det också. Nya Apple Watch Series 8, SE och Ultra. Apple Watch SE stora nyhet var typ att den hade en ny baksida. Series 8 fick en massa spännande funktioner, varav många var vettiga sådan för kvinnor. Och så fick vi Ultra. En massiv klocka tillverkad av titanium, med inbyggd djupmätare, fler knappar och funktioner. Dyr som tusan, men det kostar om du ska ligga på topp i Apples ekosystem. Oavsett priset var den onekligen riktigt häftig! Samtliga klockor fick Watch OS9 samt kraschdetektering, mer om det senare.



12 september

En skarp version av IOS 16 släpps. Med den fick vi nya funktioner som att schemalägga mail, något som Android haft sedan oljan brann, ny anpassningsbar låsskärm, något som Android haft i evigheter och ett flertal andra funktioner Android-användare haft men inte använt (ni vet vilka ni är).

Vad IOS 16 däremot hade som Android inte har är möjligheten att lyfta ut huvudmotivet från en bild och klistra in det i ett meddelade eller liknande. Funktionen är hur kul som helst. Undertecknad har använt den två gånger, men har blivit lika förtjust bägge gångerna.

Oktober

24 oktober

Tekniskt sett släpps Iphone 14 Plus den 7 oktober. Iphone 14 Plus har den bästa batteritiden någonsin för en Iphone. Vi testar och finner uttalandet sanningsenligt. Med råge.

Mac OS Ventura går från beta till skarp version.

26 oktober

Apple lanserar nya Ipad Pro 11 & 12,9. Nytt för i år är att de begåvats med M2. En nyhet som knappast var oväntad. Liksom Iphone kostar de sjukt mycket pengar. 12,9-tummaren med en terabyte minne kostar 29 245 kronor. Men snabba är de, så snabba att en investering i en lär bära frukt under många år, antalet appar som kan nyttja kraften är få. Ipad Pro befinner sig numera på löjlig ”overkill”-nivå. Det här är surfplattans svar på Belgian Blue.

Nya Ipad 10 i ny färgskrud.

Vad som lanserades och som var mer modest var Ipad 10:e generationen. Som nu fått samma processor som Iphone 12. Och likadant utseende som Air, mini och pro.

Äntligen fick vi en enhetlig Ipad-linj…

”Hur många olika Ipad finns det?”

”Ja”

Det är lättare att hålla reda på ett års ackumulerat navelludd. Antalet olika modeller av Ipad är lätt förvirrande.

Vad Ipad 10 däremot fick var en vettigt placerad webbkamera på långsidan. Och så begåvades vi med en ny dongel, ty Apple Pencil 2 fungerar inte med Ipad 10. Och vilken dongel det är! Den fungerar bara med Ipad 10 och första generationens Apple Pencil.

Ja, det finns orsaker till detta, magneterna fick inte plats bla bla bla, men kom inte och säg att ett företag med Apples storlek och tekniskt kunnande inte hade kunnat ordna en elegantare lösning.

18 oktober Crashgate

Ett år utan någon slags Apple-gate är som dag utan natt, tonic utan gin, tacos utan salsa…ni förstår vad vi menar. Det visade sig att Apples kraschdetektering, som finns i alla nya telefoner och klockor, larmade nödnumret i USA när dess bärare åkte bergochdalbana.

Fniss.

Oss veterligen har det inte hänt i Sverige. Det har förekommit fall i USA när användare ramlat i skidbacken – vem gör inte det? – då larmet utlöst. Skidsäsongen stundar nu i Svedala. Kom ihåg, sätter du en vurpa har du tio sekunder på dig att larma av. Såvida det inte har släppts en fix. Undertecknad har ingen lust testa.

November

Apple TV 4K, nu med stöd för hdr10+. Av anledningar har den förärats med en snabbare processor än Ipad 10. Modellen med ethernet fick stöd för thread, men inte wifi-modellen. Den stora snackisen blev av någon anledning ”vArFÖr äR dEn LÄTtaRe äN FöRegåNgaREn”. Elementärt, min käre Watson: passiv kylning istället för fläkt.

December

Apple lanserar sin Självbetjäningsreparationsbutik för Apple-produkter den 6 december. Efter påtryckningar från gruppen Right to Repair i USA, där programmet först lanserades, har möjligheten att själv kunna reparera sina Apple-prylar med originaldelar i hemmets lugna vrå kommit hit.

Och det är ett förvirrande program som kräver fler steg än du trodde var möjligt för att exempelvis reparera din telefon. Hyr ett reparationskit, bestående av flera (tunga) väskor, från Apple för 700 (!) kronor. Sedan ska du fylla i papper, köpa reservdelar med mera för att till slut betala mer för en reparation du utför själv än vad det skulle ha kostat om du lämnat in telefonen.

Bra tänkt Apple!

2022 var sammanfattningsvis ett vanligt Apple-år. Det lanserades en hel del läckra produkter, några som inte var lika läckra och på det några typiska underliga beslut som bara Apple kan göra. Och medan världen rasade över dessa beslut satt Apple stilla i båten med locket på och vetskapen om att de har ridit ut värre stormar än så här.

Vad händer 2023?

Alla pratar om Apples mixed reality headset. Det kommer inte att släppas 2023. Så sent som häromdagen dök det upp nya rykten om att det är försenat. Det är inte alls omöjligt att Apples R&D jobbar på ett headset. Men att Apple, ett konsumentinriktat företag, ska lansera ett headset med ett ingångspris runt 1 500 dollar, vilket skulle bli 15 000 spänn plus moms, det vill säga bortåt 20 000 kronor kan ni helt enkelt glömma.

Däremot kommer vi att få nya Mac-datorer, telefoner, klockor och Ipads. Det är väl inte så illa det heller.

PS. Glöm bilen. Det kommer inte heller att hända.