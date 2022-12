Nu har taiwanesiska chipptillverkaren TSMC:s nya fabrik i Phoenix, Arizona invigts officiellt. Vid en ceremoni under tisdagen i samband med leveransen av de första produktionsmaskinerna deltog ett antal digniteter, bland andra Apples vd Tim Cook, amerikanska presidenten Joe Biden, Nvidias vd Jensen Huang och TSMC:s grundare Morris Chang.

Tim Cook sa i sitt tal att Apple Silicon-chippen, som har transformerat företagets produkter, nu stolt kan märkas ”Made in America”. Han tackade också presidenten för att ha skrivit under den nya ”CHIPS”-lagen, skriver The Verge.

Joe Biden talade om hur fabriken är början på en ny våg av inhemsk chipproduktion i USA, och Morris Chang pratade om hur hans dröm från 25 år sedan om att bygga fabriker i USA nu går i uppfyllelse.

Fbriken ska inleda fullskalig produktion 2024, enligt uppgift med 4- och 5-nanometersprocesser. Det innebär att nya Iphone-, Ipad- och Macmodeller inte kommer ha A- eller M-chipp därifrån, utan det handlar om andra chipp och chipp till äldre modeller som fortfarande tillverkas.