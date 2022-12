I våras försökte anställda vid Apples butik i Cumberland Mall organisera sig fackligt, men enligt flera rapporter gjorde butiksledningen sitt yttersta för att förmå enskilda anställda att ge upp, och till slut ställdes omröstningen in.

De organiserande anställda anmälde tillsammans med facket Communication Workers of America Apple till National Labor Relations Board, den statliga arbetsmarknadsnämnd som hanterar dispyter kring bland annat facklig verksamhet.

Nu har nämnden fattat beslut, rapporterar Bloomberg, och kommer fram till att Apple har brutit mot lagen. Företaget höll bland annat obligatoriska möten för personalen där antifackliga budskap fördes fram, och de anställda hotades med repressalier.

Om Apple inte ingår en förlikning med de anställda kommer nämnden ta fallet vidare till domstol.

Anställda vid en annan butik i Saint Louis ställde i november in en omröstning om att bilda fack. Deras tidigare representant, International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM), anklagade Apple för liknande taktiker. De anställda har dock släppt ett eget pressmeddelande som har delats med 9 to 5 Mac, där de förklarar att de inte var nöjda med IAM och fattade beslutet på egen hand efter långa diskussioner i ett privat forum.