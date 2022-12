En ny rapport från Financial Times, via 9 to 5 Mac, har tittat närmare på hur Tim Cook kan ha lyckats lugna Elon Musk efter att den senare anklagat Apple för en rad olika saker under förra veckan. Bland annat att Apple skulle slutat annonsera på Twitter för att företaget kanske "hatar yttrandefrihet i Amerika".

Tim Cook bjöd då in Elon Musk till Apple Park för ett möte. Efteråt tackade Musk för mötet och rundturen på Apple Park och skrev att allt handlade om ett missförstånd.

Financial Times ska ha pratat med flera Apple-veteraner om hur Tim Cook kan ha lugnat Elon Musk.

"Jag är säker på att Tim charmade honom. Han ville lyssna på honom. Jag är säker på att Tim gav honom sitt perspektiv. Det är vad Tim gör, han kavlar upp armarna och löser problem. Han är inte mycket för stora offentliga dispyter, vare sig det är en PR-dispyt eller något mer aggressivt. Det är inte så han fungerar. Han är inte som Elon", säger en anonym Apple-veteran som ska varit mer än tio år på företaget.

Applesmedgrundare Steve Wozniak kommenterade det hela med att Cooks bästa förmåga är att han förstår att man behöver ta hand om alla, samt att det inte går att ha någon favorit.

