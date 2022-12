Den minutlånga videon, som Apple släppt på sin Youtube-kanal, ger en liten inblick i de serier som kommer till Apples streamingtjänst under 2023. Till de hör serier som ”Masters of the Air”, en uppföljare till erkända krigsdramat ”Band of Brothers” från tidigt 2000-tal. Det rapporterar 9 to 5 Mac.

I videon visas också säsong tre av ”Ted Lasso”, sci-fi-serien ”Wool”, komedin ”Hello Tomorrow” samt feature-filmen ”Napoleon”, regisserad av Ridley Scott.