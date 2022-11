Elon Musks övertagande av Twitter har inte fallit alla i smaken, inte heller Apples Phil Schiller tycks det som. Schiller har nyligen raderat sitt konto på Twitter, ett konto med 200 000 följare som han använt rätt flitigt – inte minst för att göra reklam för Apples produkter och event.

Detta noterar Bloomberg-journalisten Mark Gurman på Twitter. I samma tweet resonerar Gurman kring att det finns en reell sannolikhet att både Apple och Google tar bort Twitter från sina app-butiker på grund av problem med moderering, även om det inte är särskilt troligt.

Läs också! Trump tillbaka på Twitter efter Musks omröstning

Phil Schiller ansvarar bland annat för Apples olika event, samt för App Store.

While I expect lots of leeway, there is a real scenario in which Apple/Google remove Twitter because of content moderation issues or because Twitter decides to bypass the 15%-30% cuts. Notably, we appear to now know how Apple’s App Store chief feels about the new Twitter. https://t.co/PCjOEsWA1L pic.twitter.com/LWjFCgxINA