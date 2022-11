Donglar, ett otyg som kostar extra och tappas bort och gör allt mindre bekvämt, är förståeligt nog en öm punkt för Apple-användare. Att använda en dongel påminner mig alltid om vad Steve Jobs sade om (passande nog) stylus. För att parafrasera: om du ser en dongel, då vet du att har de misslyckats.

En dongel är ett tyst erkännande av att något har blivit fel. Antingen har fel produkt köpts för jobbet, eller så har den designats fel från början. Apple har haft massor av donglar genom åren, men Apple Pencil-dongeln tar priset.

1. Den fungerar inte ens som en lightning till usb c-adapter

En lightning/usb c-adapter för allmänt användande skulle ha en viss nytta, men som en Redditor upptäckte genom omfattande tester, verkar dongeln vara endast för en produkt. Om du hoppades på att använda dongeln för att återanvända dina gamla lightning-kablar (för att ladda en usb c-Ipad, till exempel), kan du glömma det, en standard lightning-anslutning passar inte ens i dongeln.

2. Du kommer att tappa den

Naturligtvis kommer du att göra det. Den är liten och den fäster inte vid något när den inte används. Och sedan kommer din Apple Pencil att vara värdelös tills du betalar ytterligare 125 kronor.

3. Den finns för att du ska köpa en bättre modell

Dongeln är en del av Apples allmänna tillvägagångssätt i år, vilket vi också har sett med Iphone 14-uppgraderingen: Köp den bättre modellen. Apple är ett företag som är enormt detaljfokuserade. Förr eller senare kommer du att förstå att bristerna i instegsprodukter inte är där på grund av ledningsfel eller brist på resurser, utan för att de vill att du ska köpa något dyrare.

4. Det skapar mer e-avfall

Dongeln är bundlad med 1:a generationens Apple Pencil, men vi kan anta att åtminstone några av dem inte kommer att behövas (när pennan köps av en 9:e generationens Ipad-ägare, till exempel) och kommer att hamna på en soptipp. Andra kommer att tappas (se punkt 2) och hamna på en soptipp. Och det faktum att den inte fungerar som en adapter för allmänt bruk (se punkt 1) kommer att bidra till att antalet lightning-kablar hamnar på en soptipp.

Dålig design är inte bara dåligt för användaren – det är även dåligt för miljön. Och om Apple brydde sig om miljön så mycket som de påstår, skulle de ha hittat en bättre lösning.

5. Apple har haft år på sig att reda ut detta

Apple säljer fortfarande 1:a generationens Apple Pencil eftersom de fortfarande säljer en Ipad med lightning. Den 9:e generationens modell är den sista som har en lightning-port, så länge den fortfarande säljs måste den ursprungliga Apple Pencil existera. Rimligt, typ. Men övergången till usb c skedde inte igår. Den första usb c-Ipad Pro och 2:a generationens Pencil släpptes 2018.

Med tanke på att de hade fyra år på sig att planera inför bytet på standard-Ipad är det absurt att de inte kom på en mer elegant lösning än det här. Det mest uppenbara skulle vara stöd för andra generationens Pencil. Oavsett om det är ett tekniskt problem, kostnadsproblem eller uppgraderingsproblem verkar hela lightning-grejen ha överraskat Apple.

6. Behöver Apple verkligen pengarna?

Apple är det högst värderade företaget i världen, långt över två biljoner dollar. Under det senaste kvartalet drog Apple in den ofattbara summan av 90 miljarder dollar. De hade med andra ord haft råd att gå miste om några dollar här och där, till förmån för användarens goodwill och en förbättrad användarupplevelse. Men nej: Apple är som barnet med en pinne med ett tuggummi i ena änden, som försöker fiska upp pengar som fallit ned i trallen på sommarbadets uteservering. De trycker in fler annonser i App Store, pressar upp priserna på sina prenumerationstjänster och tar nu 129 spänn för en adapter (visst, adaptern ingår med 1:a generationens Apple Pencil, men om du köpte den för ett år sedan måste du betala.)

Apples Usb-c till Apple Pencil-adapter är Apple-design när den är som sämst: Och nu måste vi behöva använda skiten för att Apple var lata, envisa och giriga.

Översatt och bearbetad av Petter Ahrnstedt