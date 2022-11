Apple ska arbeta på att göra sin sökfunktion Spotlight till en värdig konkurrent till Google Sök men projektet har åtminstone fyra år kvar, rapporterar The Information, via 9 to 5 Mac.

För att snabba på arbetet köpte Apple AI-nyhetsstartupen Laserlike under 2018 som grundades av en samling tidigare Google-anställda. På Apple ledde dessa arbetet med att ta fram nya funktioner till Spotlight och Siri. Enligt nya uppgifter till The Information ska detta grundteam dock nu värvats tillbaka till Google.

I dagsläget är det oklart om Apple någonsin kommer släppa en dedikerad sökmotor som är tänkt att kunna konkurrera med Googles. Enligt en anställd som varit involverad med arbetet så skulle detta i så fall kräva att företaget kraftigt höjer arbetslagets budget.