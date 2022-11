Personalen vid Apples butik i Towson, Maryland var först i världen med att rösta om kollektivavtal. Inför omröstningen hotade Apples personaldirektör Deirdre O'Brien att det kunde få konsekvenser, och mycket riktigt: När bättre sjukvårdsförsäkringar och fortbildningsmöjligheter introducerades för butikspersonal i flera amerikanska delstater i oktober ingick inte Towson-butiken.

Det har fått de anställda att se rött, och de har nu via sina ombud i International Association of Machinists and Aerospace Workers, ett fack som är verksamt i främst USA och Kanada, rapporterar Bloomberg.

Facklig verksamhet fungerar väldigt annorlunda i USA än i Sverige, där det alltid är fritt fram för enskilda arbetare att gå med i ett fack och be facket om hjälp i förhandlingar med arbetsgivaren.

Apple-anställda har hittills röstat om att gå med i facket vid två butiker i USA, och så sent som igår röstade anställda vid butiken i Glasgow att gå med i GMB, Storbritanniens tredje största fack.