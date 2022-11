I morgon 4 november har dokumentären My Mind & Me premiär på Apple TV Plus. Filmen är en biografi om Selena Gomez, popstjärnan vars karriär började som barnskådespelare på Disney Channel.

För att fira premiären har Apple en kampanj som ger två månader gratis på streamingtjänsten, och för ovanlighets skull med liknande kampanjer gäller det både nya och gamla prenumeranter.

Selena Gomez delade själv en särskild länk till erbjudandet – apple.co/selenagift – som är giltigt till 2 december. Som vanligt med gratisperioder på Apple-tjänster kan du inte avsluta prenumerationen direkt och fortsätta titta, utan måste komma ihåg att avsluta den innan den förnyas om du inte vill börja betala för den.