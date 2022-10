Den japanska sajten MacOtakara, via 9 to 5 Mac, uppmärksammar nu att det krävs en tredjeparts-app för att spela in Prores-video med nya M2 Ipad Pro.

Sajten ska bekräftat det hela genom att använda tredjeparts-appen Filmic Pro. I appen är det då möjligt att använda Prores 709 och Prores 2020 för att spela in i 1080p-upplösning i 30 bildrutor i sekunden för 128 gigabytemodellen och 4k-upplösning för 256 gigabytemodellen.

Det går inte att slå på Prores-video på något sätt i Ipads egen Kamera-app. Något som däremot är möjligt för Iphones med stöd för Prores.

Varför Apple valt att göra såhär är okänt. Det är också okänt ifall Apple kommer ändra på det längre fram och göra Prores-video naturligt tillgängligt på M2 Ipad Pro.

