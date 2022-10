Apple har nu släppt en ny reklamfilm för sin träningstjänst Apple Fitness Plus som använder sloganen "Allt du behöver är Iphone".

Reklamen uppmärksammar då faktumet att i och med IOS 16.1 kan Iphone-användare ha tillgång till och användare Apple Fitness Plus utan en Apple Watch.

Reklamen framhäver också att Apple Fitness Plus är tänkt för olika former av träning såväl som alla typer av människor. Den visar att Apple Fitness Plus innehåller allt från högintensiv träning till yoga och guidad meditation.

