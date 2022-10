Igår började Apple visa ny reklam på App Store, och efter bara några timmar flödade klagomålen i sociala medier. Ett antal välkända utvecklare skriver på Twitter om hur Apple nu visar reklam för hasardspel i andra förslag-sektionen längst ner under appbeskrivningen.

Danska Simon Støvring som bland annat utvecklar skriptappen Scriptable är en av dem som klagat. Panic-grundaren Cabel Sasser svarar på hans tweet och kallar det ledsamt att Apple ”behöver ta pengar från casinoreklam för att få intäkterna att öka för aktieägarna”, när Apples första reklamsatsning ”iAd” presenterades av Steve Jobs som ”reklam som inte är skräp”.

Marco Arment, utvecklaren av populära podcastappen Overcast, har sett reklam för en vadslagningsfirma under appbeskrivningen. Han är ”inte okej med det” och skriver att han tycker att Apple inte heller borde vara det, men:

– App Store har korrumperat ett så fantastiskt företag så djupt. De tjänar så mycket på spel och manipulativa köp-i-appen att de inte ens ser problemet längre.

Now my app’s product page shows gambling ads, which I’m really not OK with.



Apple shouldn’t be OK with it, either.



The App Store has corrupted such a great company so deeply. They make so much from gambling and manipulative IAPs that they don’t even see the problem anymore. https://t.co/MnNlf7k0kT