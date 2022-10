Nyligen höjde Apple priserna på sin hårdvara och nu står det klart att det även blir höjda priser på flera av företagets tjänster.

För Apple Music handlar det om en höjning från 99 till 119 kronor per månad. Familjeabonnemanget höjs å sin sida från 149 till 189 kronor per månad.

För Apple TV Plus handlar det om en höjning från 59 till 89 kronor per månad, vilket innebär att strömningstjänsten nu kostar lika mycket som Disney Plus eller HBO Max.

Paketlösningen Apple One höjs från 155 till 199 kronor per månad, medan familjeabonnemanget höjs från 199 till 249 kronor per månad.

Vad gäller Apple Arcade och Icloud Plus tycks priserna vara oförändrade ett tag till.

Apple anger höjda licenskostnader som skäl till prishöjningarna, men att priserna höjs extra mycket i Sverige beror på att kronan har försvagats gentemot dollarn på sistone.