The Guardian har fått publicera några utdrag ur U2:s sångare Bonos kommande memoar Surrender.

I ett av utdragen kommenterar Bono då tillfället när U2 i samarbete med Apple under 2014 gav bort bandets nya album Songs of Innocence gratis via Itunes. Något som Tim Cook och Bono kallade för "världens största skivsläpp någonsin". Tilltaget gjorde dock många Itunes-användare upprörda. Så pass att Apple senare släppte ett verktyg som gjorde det möjligt att ta bort albumet permanent från Itunes-kontot.

I sin biografi skriver Bono om det hela.

"Tim Cook höjde ett ögonbryn. "Du menar att vi betalar för albumet och sen bara distribuerar det?" Jag sa, "Ja, som när Netflix köper en film och ger det till sina prenumeranter. Tim tittade på mig som om jag förklarade alfabetet för en engelsklärare. "Men vi är inte en prenumerationsorganisation"..."Inte än", sa jag. "Låt vårt bli det första." Tim var inte övertygad. "Och detta är bara för personer som gillar U2?" "Tja..", svarade jag, "Jag tycker vi borde ge det till alla. Det är deras val om de vill lyssna på det."

Han skriver också att han tar fullt ansvar för det hela.

"Jag tar fullt ansvar. Det var inte Guy O, inte Edge, inte Adam, inte Larry, inte Tim Cook, inte Eddy Cue. Jag trodde att om vi bara kunde nå ut med vår musik till människor, så kanske de skulle nåt ut till den också. Inte riktigt. Som en smartis på sociala medier sa "Vaknade upp i morse och hittade Bono i mitt kök, drickandes mitt kaffe och ha på sig mitt nattlinne och läsa min tidning" eller mindre snällt "Det kostnadsfria U2-albumet är för dyrt." Mea culpa."