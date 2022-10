Evans Hankey tog över den prestigefulla rollen på Apple efter att Jony Ive lämnade företaget under 2019. Hankey kommer under 2023 lämna sin roll som vice president of industrial design, enligt uppgifter från Bloomberg, som bekräftats av Apple.

Hankey kommer fortsätta på Apple i minst sex månader till. Ingen ersättare till henne är utnämnd.

– Evans planerar att stanna så länge transitionen pågår, och vi skulle vilja tacka henne för sitt ledarskap och sin insats, säger en talesperson för Apple till Bloomberg.