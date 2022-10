Det fanns en tid då alla trodde att de visste hur en produktlansering från Apple såg ut. Den arketypiska Apple-produktlanseringen var Steve Jobs, ensam på en scen i San Francisco inför en stor publik medan han tillkännagav en produkt som förändrade världen.

Det är faktiskt inte sant. Redan innan Jobs sjukdom tvingades andra Apple-chefer in i rampljuset.

Apple har olika nivåer på sina produktlanseringar. Jag har suttit på första raden på Macworld Expo, långt bak bland Apple-utvecklare på Worldwide Developer Conference (WWDC), bakom VIP-gäster på Steve Jobs Theatre, på mindre platser som Apples gamla intima Townhall på Infinite Loop. För att inte tala om konstiga enstaka platser i Chicago och Brooklyn. Olika evenemang har olika status.

Läs också: Prylarna Apple kan släppa i oktober

När pandemin bröt ut 2020 tvingades Apple tänka om. Live-evenemang var omöjliga att ha, så Apple började producera video-event, samtidigt som de hade pressmöten med media genom videokonferenser.

Men nu går vi in ​​i en ny fas. Hittills under 2022 har Apple hållit två event med inbjudna på Apple Park. Pålitliga rykten florerar om att fler lanseringar är nära förestående. Men vad kommer det att innebära i praktiken? Kommer Apple att bjuda in folk till Apple Park igen? Blir det en video eller bara ett pressmeddelande?

Allt beror på vilken nivå Apples produkter passar in i.

Tim Cook. WWDC och iPhone-eventet är de två evenemangen du alltid kan räkna med varje år.

Nivå 1: Tungviktarna

Apples två största evenemang är WWDC och lanseringen av Iphone. Den förra är viktigt eftersom det är Apples chans att sätta agendan för alla sina mjukvaruplattformar för nästa år. Det senare är viktigt eftersom, ja, Iphone är direkt ansvarig för hälften av Apples verksamhet och indirekt ansvarig för ännu mer.

Dessa evenemang var videobaserade 2022 och vid det här laget har jag svårt att se Apple någonsin går tillbaka till en scenpresentation, som det vi såg 2019. Kanske kommer det att finnas en live-komponent, men jag skulle tro att även dessa händelser kommer att vara 80 eller 90 procent förinspelade, om inte 100 procent.

Men att Apple bjuder in folk till Apple Park campus för evenemangen visar att företaget vill göra en större affär av evenemanget. Genom att ta med en liten grupp lyckliga utvecklare på campus för WWDC kan evenemanget behålla sitt fokus, utan att kräva att Apple behöver hyra ett kongresscenter och hantera tusentals människor.

När det gäller Iphone-lanseringen är en av viktigaste funktionerna med evenemanget att alla fysiska deltagare – media, analytiker, särskilt inbjudna och resten – kan lämna Steve Jobs Theatre och sedan få känna och klämma på den nya hårdvaran. Det är en viktig del av jobbet, och genom att bjuda in dessa grupper kan Apple exponera ett stort antal inflytelserika personer på kort tid.

Foto: Jason Snell/Foundry Apple har återgått till event, men presentationen är förinspelad. Värdet i att närvara är den praktiska delen efter keynoten.

Nivå 2: Att se är att tro

Inte alla Apple-evenemang har varit en påkostade. Alla Town Hall-event var definitivt enklare. Evenemang med Ipad och Mac-tema hölls i Brooklyn och Chicago och var mindre. Sanningen är att ingenting är Iphone förutom Iphone. Men även med minskat pressintresse kan Apple ibland verkligen dra nytta av att en stor grupp människor får känna på produkterna innan lansering.

Det här är en knepig kategori. Produkterna som introduceras måste vara tillräckligt viktiga för att göra det värt mödan för deltagarna att resa. De måste vara tillräckligt annorlunda från tidigare Apple-produkter för att göra känn och kläm-området värt resan. Om allt Apple lanserar är datorer, identiska med föregående års modeller, men med ett annat chip inuti, kommer ingen att bli imponerad.

Om ryktena om vad Apple släpper senare denna månad är korrekta verkar det osannolikt att de skulle nå nivå 2. Hur spännande uppgraderade M2-bärbara datorer och Mac mini-modeller än kan vara, förklaras de nya chippen bättre i en Johny Srouji-video.

Nivå 3: Är de värda ett event?

Nästa lanseringsnivå är för produkter som är intressanta, men som inte riktigt når den grad att det krävs att en massa människor reser till Cupertino. Ett exempel är introduktionen av Imac och 16-tums MacBook Pro med Magic Keyboard 2019. Båda produktlanseringarna innehöll ”evenemang” av ett slag – men de var med medlemmar från media, bakom stängda dörrar under embargo. Dagen efter kom ett pressmeddelande, tillsammans med artiklar från medlemmarna i pressen som närvarade.

Apple har blivit väldigt bra på att göra video, och video är bättre än pressmeddelanden. Förra året höll Apple ett oktoberevenemang med blygsamma lanseringar och en video som var mindre än en timme lång. Den här månadens produktrykten känns mer i linje med detta scenario: Ett videoevent där nya produkter tillkännages, följt av genomgångar bakom kulisserna med inbjuden press.

Rykten säger att Apple snart kommer att uppdatera 14- och 16-tums MacBook Pro, men Apple kommer förmodligen att skicka ut ett pressmeddelande istället för att ha ett event.

Nivå 4: Apple Newsroom

Och så har vi resten. För mindre spännande lanseringar kommer Apple förmodligen inte att bry sig om video, utan istället bara att lägga upp bilder och ord på sin pressida, Apple Newsroom. Men nuförtiden, med tanke på Apples expertproducerade videor, skulle jag föreställa mig att denna väg kommer att vara begränsad till de allra minsta produktlanseringarna.

I vilket fall som helst är jag spänd på att se vad Apple har kokat ihop den här hösten. Jag hoppas att min inbjudan – i vilken form den än är – inte försvinner med posten.