Charlie Mackesys bok ”The boy, the mole, the fox, and the horse” har blivit animerad film som ska sändas av BBC i Storbritannien och på Apple TV Plus i resten av världen. Den har premiär innan jul.

Apples gamla chefsdesigner Jony Ive är med på ett hörn som exekutivproducent tillsammans med Woody Harrelson. Filmen regisseras av författaren själv tillsammans med Peter Baynton, och produceras av Cara Speller, J.J. Abrams och Hannah Minghella.

Rösterna i filmen görs av Tom Hollander som mullvaden, Idris Elba som räven, Gabriel Byrne som hästen och nykomlingen Jude Coward Nicoll som pojken. Musiken görs av Isobel Waller-Bridge (skådespelaren Phoebe Waller-Bridges syster).