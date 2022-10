Med hjälp av Apples prylhittarbricka Airtag är det enkelt att spåra prylar som kommit på villovägar, men om du tänker resa med Lufthansa bör du tänka dig för innan du sätter en Airtag på din väska.

Enligt uppgift har nämligen det tyska flygbolaget förbjudit aktiverade Airtags, detta med hänvisning till rådande riktlinjer från International Civilian Aviation Organization (ICAO).

Sajten Appleinsider har tagit en närmare titt på reglerna och det tycks som om Lufthansa har missuppfattat dem. Reglerna gäller nämligen enheter med litiumjonbatterier, men Airtag använder sig av ett vanligt klockbatteri av typen CR2032.

Hi David, Lufthansa is banning activated AirTags from luggage as they are classified as dangerous and need to be turned off./Mony

According to ICAO guidelines, baggage trackers are subject to the dangerous goods regulations. Furthermore, due to their transmission function, the trackers must be deactivated during the flight if they are in checked baggage and cannot be used as a result. /Ana