Den 21 oktober är det premiär för den tredje säsongen av den prisbelönade familjeserien Ghostwriter på Apple TV Plus.

De nya avsnitten har inspirerats av populära berättelser som The Wonderful Wizard of Oz, The Mouse and the Motorcycle, Charlotte's Web och Bayou Magic, men även Rolling Stones-låten She's A Rainbow.

Så här ser trailern för den nya säsongen ut:

Bland årets gästskådespelare kan nämnas Randall Park (Wandavision) och Iain Armitage (Young Sheldon).

Nya avsnitt publiceras varje fredag under de kommande månaderna.