Efter att EU beslutat att konsumentprodukter ska laddas med usb-c har Apple ett digert jobb framför sig med att flytta sina produkter från lightning till usb-c.

Apple kommer förmodligen hinner införa usb-c innan lagens sista datum, slutet av 2024, för de flesta av sina produkter, då Iphone 15 lär få usb-c under 2023. Det skriver Bloomberg-journalisten Mark Gurman i sitt nyhetsbrev Power On under söndagen.

Airpods samt Mac-tillbehör som Magic Mouse, Magic Keyboard samt Magic Trackpad kan få usb-c under 2024, bedömer Gurman. Usb-c-sagan kan dock bli kort, då Gurman tror att Apple kommer fortsätta satsa på trådlösa tekniker för inte minst laddning, vilket kan eliminera behovet av en port på många mobila enheter.