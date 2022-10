Apple har under fredagen släppt ny beta-programvara med versionsnummer 5B5040c, tillgänglig för Airpods 2, Airpods 3, Airpods Pro, Airpods Pro 2, samt Airpods Max, skriver 9 to 5 Mac. Den nya beta-programvaran kommer efter att Apple släppte den fjärde betaversionen av IOS 16.1 under veckan.

Airpods får tillsammans med IOS 16 en ny meny i appen för Inställningar, som bland annat visar vilken firmware som körs. Här finns dock ingen information om vad den nya programvaran får för nya funktioner eller, mer troligt, buggfixar.