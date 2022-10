Ross Young, analytiker på Display Supply Chain Consultants, har flera gånger under året kommit med uppgifter om en ny skärm Apple sägs ha under utveckling. I en tweet till sina superföljare påstår han nu att skärmen har ”försenats” och ska lanseras under första kvartalet 2023, rapporterar Macrumors.

Tidigare har analytikern påstått att skärmen skulle visas upp på WWDC och senare att den skulle släppas i oktober. De påstådda förseningarna ska bero på problem i leverantörskedjan.

Skärmen ska enligt tidigare uppgifter vara ett mellanting mellan Studio Display och Pro Display XDR – lika stor som den föregående men med mer avancerad panel och bakbelysning.

Den sägs få stöd för 120 hertz uppdateringsfrekvens och Apples Pro Motion-teknik, något som ingen av företagets nuvarande skärmar har. Priset sägs också ligga någonstans mellan de två andra skärmarna.