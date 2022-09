Undertecknad är inget fan av mekaniska tangentbord. När det låter som om någon dansar flamenco bredvid dig med träskor skola mina nerver brista. Mina barn dock älskar att skriva på dem.

Betyg 3,5 av 5 Omdöme Det här är ett trevligt tangentbord som förtjänar bättre än Logitechs valhänta hantering. Det är litet, smidigt, robust, snyggt och knattrar precis så mycket du förväntar dig ett mekaniskt tangentbord ska göra. Det lirar alldeles utmärkt med Mac och passar dessutom finfint bredvid din Imac. Positivt Bakbelyst

Bra batteritid

Snyggt

Knattrar rejält Negativt Logitechs syn på Mac-användare

Ingen adapter, som behövs enligt Logitech

Knattrar rejält (om du föredrar tystnad)

Nåväl, Logitech MX Mechanical Mini ligger i en snajdigt formgiven kartong. Logitech sade i ett pressmöte häromdagen att de vet vilka behov Mac-användare har och de dito estetiska krav som dessa ställer på produkterna. Fina ord, således. Som snabbt smulas sönder när den billigaste usb c-kabeln den här sidan om Uralbergen ramlar ur kartongen.

Logitech, ska ni förföra Mac-användare får ni banne mig använda lindade nylonkablar med matchande färg.

Själva tangentbordet är nätt, snyggt och avskalat. Du behöver inte alls skämmas för att placera det här framför din Imac – det ser riktigt stiligt ut.

Installationen kan dessvärre inte ske genom att koppla tangentbordet till datorn via usb c, utan det måste anslutas via bluetooth. Om det är Apple eller Logitech som är orsaken till detta låter vi vara osagt. I locket på kartongen finns en liten guide som tar dig till Logitechs installationsguide online…

Djävulen finns i detaljerna

Undertecknad vet att Mac har inbyggd bluetooth. Men i en av de första bilderna i installationsguiden står det ”Om du har Filevault aktiverat rekommenderar vi att du använder den medföljande usb-mottagaren för att använda tangentbordet.”

Det finns ingen medföljande usb-mottagare…

Du får inte med någon adapter. Klåpare be thy name!

Du behöver inte använda den medföljande adaptern för att ansluta, det går alldeles utmärkt att öppna systeminställningar, välja bluetooth och sedan ansluta datorn till tangentbordet. Men du kan tydligen få problem med att logga in på datorn om du har Filevault aktiverat, en funktion nästan alla Mac-användare har.

Det är slarvigt av Logitech att bara smacka ut en guide och produkt som inte korrelerar med verkligheten. Vad är det som säger att resten av design och produktion har haft koll på mekanik, kvalitet med mera när de helt förbiser något så simpelt som att stoppa en adapter i kartongen alternativt uppdatera sidan med installationsanvisningar? Vad som är mer bisarrt är att Satechi Slim X3 Bluetooth inte behöver en extern bluetooth-dongel för att fungera. Varför måste då det här ha det?

Hur som helst, undertecknad hade inga problem alls med att logga in (testat på en Imac M1). Installationen kanske gäller äldre datorer, men du får fortfarande ingen adapter.

Rejäl slaglängd

Nåväl, väl installerat är det bara att börja att skriva. Och det låter alldeles precis som ett gammalt mekaniskt tangentbord från forna dagar. Slaglängden är väldigt lång, men inte alls lika svampig som Apple tangentbord A 1048 från 2003. Om du är van vid Apples nyare Magic Keyboard kommer du att skriva fel här och där, men det är en vanesak.

Tangenterna har rejäl slaglängd och taktil känsla.

På undersidan sitter två små utfällbara ben om du behöver justera lutningen på tangentbordet. ”Fötterna” på benen är klädda med gummi, samt att det sitter en lång gummilist längs med hela den nedre sidan på tangentbordet som förhindrar att det glider omkring.

Och det knattrar utav bara helsike! Men det är halva grejen med ett mekaniskt tangentbord. Vill du bara ha lång slaglängd finns det här med ”tyst” knappsats.

Specialtangenter

Funktionstangenterna följer delvis Apples layout, men några utav dem har fått specialfunktioner. Tangenterna F1, F2 och F3 låter dig switcha mellan tre stycken inkopplade enheter. Du kan alltså skriva på din dator och sedan switcha över till din Ipad eller Iphone. Smidigt!

Volymknapparna, som kanske används mest, har samma placering som på ett tangentbord från Apple. Tack, Logitech!

Utseendemässigt har MX Mechanical Mini inget att skämmas för.

Andra grejer vi gillar är den distinkta bakbelysningen. Den är riktigt bra. Likaså batteritiden. MX Mechanical Mini har ett uppladdningsbart batteri. En laddning ska räcka tio månader (!) men då använder du inte bakgrundsbelysningen. Oavsett är det bra.

En smaksak

Om du är nere med kidsen, då ska du skaffa ett mekaniskt tangentbord. Eller om du bara gillar den taktila känslan du får. Men var beredd på att det tar tid att vänja sig. Framför allt om du är inkörd på ett nyare tangentbord från Apple, som har mycket kortare slaglängd.

Logitech MX Mechanical Mini mekaniska tangentbord är lite som surströmming: delikatess för en del, kräkmedel för andra. Undertecknad har svårt att komma överens med slaglängden och det ständiga knattret. Det här ett tangentbord för hemmet. Använd det på kontoret och kvällspressen kommer att kunna damma av den aldrig använda rubriken "kontorsslav bränd på bål".

Om Logitech haft mer koll och lagt med en snyggt vävd sladd, som Mac-användare skulle gilla, och som Logitech åtminstone verbalt vurmar för, samt sett över sina installationsinstruktioner hade deras MX Mechanical Mini fått snäppet högre betyg.

The devil is in the details…

Specifikationer

Modell: MX Mechanical Mini

Tillverkare: Logitech

Storlek: 31,2 x 13,15 x 2,61 cm

Vikt: 612 gram

Anslutning: Bluetooth, kommer ihåg tre enheter

Pris: Kostar 1 299 kronor hos Logitech