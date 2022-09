Den mest synliga nyheten i Iphone 14 Pro och Pro Max är det pillerformade sensorhål som ersätter flärpen. Istället för att bara gör det så litet som möjligt och sedan försöka ignorera det har Apple valt att bygga ett nytt interaktivt gränssnitt runt hålet och kallar det ”Dynamic Island”.

Till skillnad från den gamla flärpen, som Apple vill att utvecklare ska undvika att dra uppmärksamhet till, är ”Dynamic Island” uppenbarligen tänkt att tittas på, och en del utvecklare har redan börjat experimentera med det.

Christian Selig, utvecklaren av Apollo for Reddit, har lagt till en liten animerad maskot som lever längs randen av sensorhålet. Du kan välja mellan katt, hund, igelkott, räv eller axolotl, och får en liten 8-bitarskompanjon som går omkring, lägger sig och sover och gör annat.

Okay y'all, I think I found the best idea for the Dynamic Island on the iPhone 14 Pro. I added a cat that lives up there like a tamagotchi and just hangs out and does cute stuff as you browse Reddit in my app (Apollo). pic.twitter.com/xJJlazHH4E