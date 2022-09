Iphone 14 Pro kan spela in video i Prores, men bara i 1080p och 30 bilder per sekund om du väljer en modell med 128 GB lagringsutrymme. För resten av Pro-modellerna med 256 GB lagring eller mer gäller Prores i upp till 4k vid 30 bilder per sekund, skriver Macrumors.

Troligen är det filstorleken som är begränsningen, då en minut inspelad Prores-video i 4k tar 6 GB, mot ”bara” 1,7 GB vid 1080p.

Detta är samma begränsningar som gäller för Iphone 13 Pro.

