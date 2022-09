Apple TV Plus kommer knappast ta tronen från Netflix inom överskådlig tid, men har klarat sig bättre än vad många kritiker trodde när den lanserades 2019.

Apples serier och filmer har höga genomsnittsbetyg bland tittare och har börjat kamma hem priser på galor som Oscar, Golden Globe och Bafta. Dessutom har antalet abonnenter fortsatt öka trots att Apple har slutat ge ett år gratis med prylköp.

Enligt ny statistik från Justwatch som publiceras av 9 to 5 Mac växte Apple TV Plus med 29 procent de senaste 18 månaderna, medan Prime Video och Netflix tappade 19 respektive 14 procent av sina abonnenter under samma period. Till skillnad från statistik från i juli som gällde USA mäter Justwatch globala siffror.

Apples tjänst är nu uppe i 6,2 procent av den globala marknaden. Netflix leder med 27,3 procent, Amazon är tvåa med 24,3 och Disney är fyra med 18,3 procent av marknaden.