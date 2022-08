Enligt uppgifter till Deadline så har den kommande Apple TV Plus-miniserien My Glory Was I Had Such Friends lagts ner. Detta efter att huvudrollen Jennifer Garner lämnat projektet på grund av problem med sitt schema.

Miniserien skulle baseras på Amy Silversteins memoarer med samma namn som Apple köpte rättigheterna till redan 2018.

Jennifer Garner är dock fortfarande aktuell för huvudrollen i en annan Apple TV Plus-serie, The Last Thing He Told Me. Lustigt nog fick hon ta över huvudrollen efter att Julia Roberts var tvungen att hoppa av projektet efter att ha stött på problem med sitt eget schema.

Läs också: Premiär för den mörka komedin Bad Sisters på Apple TV Plus